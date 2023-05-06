Британская разведка связала инцидент с дронами над кремлем с отменой москвой мероприятий к 9 мая

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Киев • УНН

 • 1432921 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Инцидент с дронами над кремлем за несколько дней до 9 мая свидетельствует о растущей уязвимости россии к таким атакам и почти наверняка повысил ощущение угрозы российским руководством в отношении событий, посвященных 9 мая, сообщает Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"Время удара БПЛА по Кремлю за несколько дней до Дня победы свидетельствует о растущей уязвимости россии к таким атакам и почти наверняка повысило ощущение угрозы российским руководством в отношении событий, посвященных Дню победы. Возможность протестов и недовольства войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчет российского руководства", - сообщается в отчете.

Детали

Шесть российских регионов, оккупированный Крым и 21 город отменили парады к 9 мая по соображениям безопасности. Празднование 9 мая в москве, скорее всего, состоится, но в меньшем масштабе, считают аналитики британской разведки. Прием у президента россии владимира путина после парада (последний раз проходил в 2019 году) не состоится. Также отменен традиционный марш "Бессмертного полка", где родные несут фотографии погибших ветеранов Второй мировой войны. Это произошло после недавней отмены Армейских международных игр, которые принимала россия.

Дополнение

3 мая в резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не имеют информации о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

По словам пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, президент рф на фоне атаки БПЛА "сохраняет спокойствие, собранность и четкость в оценках и командах, которые дает".

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