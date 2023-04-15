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путін скасував паради на 9 травня через нестачу танків - експерти

путін скасував паради на 9 травня через нестачу танків - експерти

Київ • УНН

 • 1747722 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. путін вирішив скасувати паради 9 травня через брак танків. Так вважають експерти американського аналітичного центру Atlantic Council, передає УНН.

Цитата

"Офіційно скасування викликано міркуваннями безпеки, пов’язаними з російським вторгненням в Україну.

Однак численні коментатори припускають, що москві також дедалі більше не вистачає танків і, зрозуміло, вона прагне уникнути висвітлення масштабу втрат, яких зазнала російська армія в Україні", - йдеться в аналізі.

Деталі

Напередодні, путін скасував паради 1 та 9 травня у курській і бєлгородській областях, які межують з Україною. Також, урочисті заходи були скасовані й в тимчасово окупованому росією Криму.

Як зазначає аналітичний центр, незалежно від того, що є справжньою причиною такого рішення – проблеми з безпекою чи брак обладнання, воно стало болючим ударом для володимира путіна. На думку експертів, скасування заходів викриває похмуру реальність, що стоїть за оптимістичними пропагандистськими зображеннями москви щодо його невдалого вторгнення в Україну.

"Значення "Дня Перемоги" для національної ідентичності в путінській росії та тісний зв’язок свята з війною в Україні роблять цьогорічне скасування параду особливо незручним.

Інші публічні святкування можна було б перенести або відмовитися без особливого шуму, але невідзначення "Дня Перемоги" вказує на серйозні проблеми, які важко замаскувати навіть у жорстко контрольованому інформаційному середовищі росії", - зауважили в аналітичному центрі.

Нагадаємо

У представництві Президента України зазначили, що скасування параду в Криму демонструє підготовку окупантів до можливого контрнаступу ЗСУ.

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