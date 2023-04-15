путин отменил парады на 9 мая из-за недостатка танков - эксперты

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"Официально отмена вызвана соображениями безопасности, связанными с российским вторжением в Украину.

Однако многочисленные комментаторы предполагают, что москве также все больше не хватает танков и, разумеется, она стремится избежать освещения масштаба потерь, которые понесла российская армия в Украине", - говорится в анализе.

Детали

Накануне, путин отменил парады 1 и 9 мая в курской и белгородской областях, граничащих с Украиной. Также, торжественные мероприятия были отменены и во временно оккупированном россией Крыму.

Как отмечает аналитический центр, независимо от того, что является настоящей причиной такого решения – проблемы с безопасностью или нехватка оборудования, оно стало болезненным ударом для владимира путина. По мнению экспертов, отмена мероприятий разоблачает мрачную реальность, стоящую за оптимистичными пропагандистскими изображениями москвы относительно его неудачного вторжения в Украину.

"Значение "Дня Победы" для национальной идентичности в путинской россии и тесная связь праздника с войной в Украине делают нынешнюю отмену парада особенно неудобной.

Другие публичные празднования можно было бы перенести или отказаться без особого шума, но неотмечание "Дня Победы" указывает на серьезные проблемы, которые трудно замаскировать даже в жестко контролируемой информационной среде россии", - отметили в аналитическом центре.

Напомним

В представительстве Президента Украины отметили, что отмена парада в Крыму демонстрирует подготовку оккупантов к возможному контрнаступлению ВСУ.