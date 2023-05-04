Панікі нєт: пєсков запевняє, що путін після атаки дронів "зберігає спокій" і працює в кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін сьогодні працює у Кремлі, незважаючи на вчорашню атаку безпілотників. У його графіку немає жодних змін. Про це заявив речник дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За словами речника, президент рф на тлі атаки БПЛА "зберігає спокій, зібраність та чіткість в оцінках та командах, які дає".
Жодного спеціального звернення путіна до росіян "щодо атаки на кремль" не планується, додав пєсков.
Проводити екстрене засідання Ради безпеки також не планують, у п'ятницю пройде планове, зазначив речник путіна і припустив, що там ця тема може бути порушена.
За словами пєскова, у кремлі упевнені, що за атакою нібито стоїть Вашингтон, який диктує цілі Києву.
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Доповнення
У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.
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