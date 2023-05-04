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Панікі нєт: пєсков запевняє, що путін після атаки дронів "зберігає спокій" і працює в кремлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін сьогодні працює у Кремлі, незважаючи на вчорашню атаку безпілотників. У його графіку немає жодних змін. Про це заявив речник дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами речника, президент рф на тлі атаки БПЛА "зберігає спокій, зібраність та чіткість в оцінках та командах, які дає".

Жодного спеціального звернення путіна до росіян "щодо атаки на кремль" не планується, додав пєсков. 

Проводити екстрене засідання Ради безпеки також не планують, у п'ятницю пройде планове, зазначив речник путіна і припустив, що там ця тема може бути порушена.

За словами пєскова, у кремлі упевнені, що за атакою нібито стоїть Вашингтон, який диктує цілі Києву.

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Доповнення

У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.

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