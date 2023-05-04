У Білому домі відкинули звинувачення москви у причетності до інциденту з безпілотниками біля кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заперечив, що США якимось чином причетні до інциденту з дронами над кремлем. Про він пише «Голос Америки», повідомляє УНН.
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«Можу запевнити вас, що в цьому немає участі Сполучених Штатів. Щоб це не було, ми до того не причетні», - сказав Кірбі.
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Слова Кірбі стали відповіддю за заяву речника путіна пєскова щодо причетності США до інциденту з дронами.
Державний секретар США перед цим заявив, що скептично сприймає заяви росії щодо інциденту. Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім лишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
“По-перше, я бачив ці повідомлення, і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти. Насправді важко коментувати це чи припускати, не знаючи фактів. Загалом, як я вже казав, як ми заявляли, коли йдеться про Україну, яка зазнає щоденних нападів, не лише її неймовірно мужні військові, але й громадяни, чоловіки, жінки та діти зазнають щоденних нападів цією російською агресією, їхні будинки розбомблені, їхні квартири та вулиці, вбиті діти, роз’єднані сім’ї. Що ж ми залишаємо за Україною право вирішувати, як вона захищатиме себе, як вона намагатиметься повернути територію, яку росія незаконно захопила в неї за останні 14 місяців, і щоб повернутись до кордонів 2014 року", - сказав держсекретар США.
Нагадаємо
У Франції сьогодні інцидент з дронами біля кремля назвали «дивним та загадковим».