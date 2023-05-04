У Франції інцидент з дронами біля кремля назвали "дивним та загадковим"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Франції інцидент з беспілотниками біля кремля вважають дивним та загадковим. Однак, поки що утримуються від якихось конкретних оцінок. Таку думку висловила голова МЗС Франції Катрін Колонна в ефірі France Inter, пише УНН.
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"Я не заглиблюватимусь у гіпотези, їх безліч. Але насправді цей епізод дивний. У нормальній ситуації це слабо розуміється. Тому я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково", - сказала Колонна.
Також вона прокоментувала заяву заступника голови радбезу рф медведєва "фізично усунути" Зеленського. За її словами, він вкотре прагне залякати, налякати, знайти приводи, якими можна було б виправдати невиправдане.
Нагадаємо
Свою позицію щодо інциденту сьогодні висловив і Китай: закликав до спокою та стриманості.
В ISW вказали, що росія, ймовірно, сама влаштувала атаку безпілотниками на кремль, намагаючись створити умови для ширшої мобілізації суспільства.