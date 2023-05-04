Китай закликає до спокою та стриманості після інциденту з безпілотниками біля кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Китай закликає до "спокою та стриманості" після інциденту з безпілотниками біля кремля, повідомляє УНН з посиланням на Sky TG24.
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Пекін закликав сторони уникати ескалації. "Сторони повинні уникати дій, які можуть призвести до подальшої ескалації", - вказали в МЗС Китаю.
Речниця МЗС Китаю Мао Нін на щоденному брифінгу заявила, що позиція Пекіна "щодо української кризи є послідовною та чіткою: усі сторони повинні уникати будь-яких дій, які можуть ще більше загострити ситуацію".
Також Мао Нін сказала, що "у свій час ми оприлюднимо інформацію про те, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду у справах Євразії з візитом в Україну та інші країни", інформує The Paper. "Китай продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи", - цитує речницю видання.
Нагадаємо
В ISW вказали, що росія, ймовірно, сама влаштувала атаку безпілотниками на кремль, намагаючись створити умови для ширшої мобілізації суспільства.