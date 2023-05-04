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ISW: росія сама влаштувала напад на кремль, щоб мобілізувати суспільство

ISW: росія сама влаштувала напад на кремль, щоб мобілізувати суспільство

Київ • УНН

 • 1320416 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. росія, ймовірно, сама влаштувала атаку безпілотниками на кремль, намагаючись створити умови для ширшої мобілізаціїсуспільства. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.

Деталі

В Інституті вивчення війни вважають, що можна стверджувати, що атака була цілеспрямована і здійснена самою росією за кількома ознаками.

Так, російська влада нещодавно вжила заходів для посилення можливостей внутрішньої протиповітряної оборони росії, в тому числі в межах самої москви. Тому, вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька шарів протиповітряної оборони та вибухнути, або бути збитими просто над серцем кремля в спосіб, який забезпечував вражаючі зображення, гарно зафіксовані камерою.

"Геолокаційні зображення за січень 2023 року показують, що російська влада розміщує системи протиповітряної оборони "Панцир" під москвою для створення кіл ППО навколо міста. 

Негайна, послідовна та скоординована реакція кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважали збентеження. кремль одразу ж звинуватив Україну у здійсненні теракту, і російські офіційні відповіді швидко об’єдналися навколо цього звинувачення", - йдеться в аналізі.

Також зазначається, що якби атака безпілотників не була організована росією, то це було б для неї більшою несподіванкою.

"Цілком імовірно, що офіційна відповідь росії спочатку була б набагато більш неорганізованою. Як от наприклад, коли кремль не зміг дати своєчасну та послідовну інформаційну відповідь на військові поразки, такі як падіння Балаклії та Херсона", - підкреслюють в Інституті.

Зазначається, що швидке та послідовне просування офіційного російського наративу навколо удару свідчить про те, що росія влаштувала цей інцидент напередодні Дня Перемоги, щоб представити війну як екзистенціальну для внутрішньої аудиторії.

"кремль може використати удар, щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня. ISW вже оцінювало, що росія вживає низку заходів, щоб представити війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої аудиторії росії та підготувати до ширшої суспільної мобілізації", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомили, що кремль розповсюдив інструкцію росЗМІ щодо того, як висвітлювати український контрнаступ.

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