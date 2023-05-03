ISW: кремль розповсюдив інструкцію росЗМІ щодо того, як висвітлювати український контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. кремль розповсюдив нову інструкцію російським державним ЗМІ щодо того, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни, пише УНН.
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Повідомляється, що таку інформацію оприлюднили російські опозиційні медіа.
Так, російське опозиційне видання Meduza повідомило, що воно отримало інструкцію, яка нібито вказує російським державним ЗМІ "не занижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу" та не стверджувати, що Україна не готова до контрнаступу. Натомість, як повідомляється, у посібнику наголошується, що російські ЗМІ повинні зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримці України.
Meduza повідомляла, що джерела, близькі до адміністрації президента росії, заявили, що таке висвітлення має на меті дозволити кремлю або оголосити про військову перемогу в разі невдалого контрнаступу України, або обґрунтувати успішний український контрнаступ, стверджуючи, що "весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті".
В Інституті вивчення війни вважають, що кремль таким чином готується до українських успіхів і планує пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі.
"Це важлива російська адаптація попередніх українських контрнаступів у Херсоні та Харкові, які спричинили драматичні потрясіння та деморалізацію як у російській армії, так і в російському інформаційному просторі, яку кремль, ймовірно, прагне пом’якшити", - зазначили в Інституті.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни заявили, що пригожин продовжить інформаційні атаки, щоб домагатися привілеїв від російських військових.