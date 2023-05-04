ISW: россия сама устроила нападение на кремль, чтобы мобилизовать общество

Детали

В Институте изучения войны считают, что можно утверждать, что атака была целенаправленна и осуществлена самой россией по нескольким признакам.

Так, российские власти недавно приняли меры по усилению возможностей внутренней противовоздушной обороны россии, в том числе в пределах самой москвы. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько слоев противовоздушной обороны и взорваться, или быть сбитыми прямо над сердцем кремля способом, обеспечивающим впечатляющие изображения, хорошо зафиксированные камерой.

"Геолокационные изображения за январь 2023 года показывают, что российские власти размещают системы противовоздушной обороны "Панцирь" под москвой для создания кругов ПВО вокруг города.

Немедленная, последовательная и скоординированная реакция кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия преобладали смущение. кремль сразу обвинил Украину в совершении теракта, и российские официальные ответы быстро объединились вокруг этого обвинения", - говорится в анализе.

Также отмечается, что если бы атака беспилотников не была организована россией, это было бы для нее большей неожиданностью.

"Вполне вероятно, что официальный ответ россии изначально был бы гораздо более неорганизованным. Как, например, когда кремль не смог дать своевременный и последовательный информационный ответ на военные поражения, такие как падение Балаклеи и Херсона", - подчеркивают в Институте.

Отмечается, что быстрое и последовательное продвижение официального российского нарратива вокруг удара свидетельствует о том, что россия устроила этот инцидент в канун Дня Победы, чтобы представить войну как экзистенциальную для внутренней аудитории.

"кремль может использовать удар, чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая. ISW уже оценивало, что россия предпринимает ряд мер, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для внутренней аудитории россии и подготовить к более широкой общественной мобилизации", - подытожили в Институт изучения войны.

Напомним

В Институте изучения войны сообщили, что кремль распространил инструкцию росСМИ о том, как освещать украинское контрнаступление.