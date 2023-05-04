В Белом доме отвергли обвинения москвы в причастности к инциденту с беспилотниками возле кремля

Цитата

«Могу заверить вас, что в этом нет участия Соединенных Штатов. Чтобы это ни было, мы к тому не причастны», - сказал Кирби.

Детали

Слова Кирби стали ответом на заявление спикера путина пескова о причастности США к инциденту с дронами.

Государственный секретарь США перед этим заявил, что скептически воспринимает заявления россии об инциденте. Блинкен сказал, что США не имеют фактов по этому инциденту, впрочем оставляют за Украиной право самостоятельно решать, как возвращать собственную территорию.

“Во-первых, я видел эти сообщения, и я никоим образом не могу их подтвердить. Мы просто не знаем. Во-вторых, я бы воспринимал все, что поступает из кремля, с очень большим скептицизмом. Так что посмотрим, какими будут факты. На самом деле трудно комментировать это или предполагать, не зная фактов. В общем, как я уже говорил, как мы заявляли, когда речь идет об Украине, которая подвергается ежедневным нападениям, не только ее невероятно мужественные военные, но и граждане, мужчины, женщины и дети подвергаются ежедневным нападениям этой российской агрессией, их дома разбомблены, их квартиры и улицы, убитые дети, разъединены семьи. Что же мы оставляем за Украиной право решать, как она будет защищать себя, как она будет пытаться вернуть территорию, которую россия незаконно захватила у нее за последние 14 месяцев, и чтобы вернуться к границам 2014 года", - сказал госсекретарь США.

Напомним

Во Франции сегодня инцидент с дронами возле кремля назвали «странным и загадочным».