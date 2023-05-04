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Паники нет: песков уверяет, что путин после атаки дронов "сохраняет спокойствие" и работает в кремле

Паники нет: песков уверяет, что путин после атаки дронов "сохраняет спокойствие" и работает в кремле

Киев • УНН

 • 1115476 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин сегодня работает в кремле, несмотря на вчерашнюю атаку беспилотников. В его графике нет никаких изменений. Об этом заявил представитель дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам спикера, президент рф на фоне атаки БПЛА "сохраняет спокойствие, собранность и четкость в оценках и командах, которые дает".

Никакого специального обращения путина к россиянам "по поводу атаки на кремль" не планируется, добавил песков. 

Проводить экстренное заседание совета безопасности также не планируют, в пятницу пройдет плановое, отметил спикер путина и предположил, что там эта тема может быть затронута.

По словам пескова, в кремле уверены, что за атакой якобы стоит Вашингтон, который диктует цели Киеву.

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Дополнение

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не располагают информацией о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

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