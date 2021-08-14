Британія зменшує вартість на туристичні тести на COVID-19

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Британія зменшує вартість туристичних тестів і переглядає список приватних постачальників, щоб забезпечити прозорість ціноутворення, попередивши, що це обмежить введення в оману ціноутворення.

Туристична індустрія, яка постраждала від пандемії, давно скаржилася на те, що витрати на тести надто високі.

У Великій Британії діє система "світлофора" для міжнародних подорожей: країни з низьким рівнем ризику мають зелений статус для подорожей без карантину, країни з середнім ризиком - жовтий, а країни з червоним вимагають 10-денної самоізоляції в готелі.

Люди, які прибувають із зелених та жовтих пунктів призначення, повинні пройти принаймні один такий тест, щоб уникнути штрафів у розмірі до 2000 фунтів стерлінгів (2773 долари США).

Міністерство охорони здоров’я та соціального захисту населення заявило, що вартість туристичних тестів NHS буде зменшена з 88 фунтів до 68 фунтів для прибуття з країн із зеленого списку або повністю вакцинованих прибулих із країн із жовтого списку та із 170 фунтів до 136 фунтів за два тести для прибуття.

Нагадаємо

Повністю вакциновані відвідувачі з Європейського Союзу і Сполучених Штатів незабаром зможуть уникнути карантину після прибуття в Велику Британію.