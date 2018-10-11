Британія: за останні 300 років обсяг винного келиха збільшився в 7 разів

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У 1700 році в англійських тавернах вино наливали в чарки об'ємом 66 мл. З тих пір середній обсяг келиха виріс до 449 мл - майже в 7 разів. До таких висновків прийшли вчені з Кембриджу, передає УНН.