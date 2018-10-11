Британія: за останні 300 років обсяг винного келиха збільшився в 7 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У 1700 році в англійських тавернах вино наливали в чарки об'ємом 66 мл. З тих пір середній обсяг келиха виріс до 449 мл - майже в 7 разів. До таких висновків прийшли вчені з Кембриджу, передає УНН.
Відзначається, що різкий ривок в зростанні обсягу келихів - на 150 мл - стався протягом останніх 17 років.
"Моду на винні келихи диктують власники питних закладів і сомельє, які радять наливати червоне вино в великі келихи, щоб воно дихало", - йдеться в повідомленні.
Паралельно зі збільшенням обсягу келихів, зросло і споживання алкоголю в Великій Британії. Але вчені не впевнені, що ці процеси пов'язані безпосередньо.
Відзначимо, що споживання вина росте і серед українців. При цьому, вітчизняні споживачі все охочіше віддають перевагу українській винній продукції. Про це, зокрема, свідчать дані Держстату.
Уточнимо, що згідно з даними опитування "Коктебель", наші співвітчизники більше люблять напівсолодке вино, ніж сухе. Тоді, як в західних країнах смаки споживачів вина прямо протилежні.