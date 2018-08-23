Сухое или полусладкое: "Коктебель" определил винные предпочтения украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский бренд "Коктебель" провел опрос среди пользователей соцсетей относительно их винных предпочтений, передает УНН со ссылкой на официальную страницу производителя бренда - компании Beverage Trading Company в Facebook.
Опрос стартовал 13 августа. В нем приняли участие около 300 пользователей соцсети.
Большинство участников признались, что предпочитают полусладкое вино (67%), остальные - 33% - любят сухое.
Опрос проводился неделю, поэтому высказать свое мнение относительно любимого винного напитка могли все желающие.
В итоге голосования, с помощью системы random.org, среди участников опроса "Коктебель" определил счастливчика, который получит подарок от бренда. Им стала пользовательница соцсети Татьяна Лись.