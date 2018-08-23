Сухе або напівсолодке: “Коктебель” визначив винні уподобання українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Український бренд “Коктебель” провів опитування серед користувачів соцмереж стосовно їх винних вподобань, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку виробника бренду — компанію Beverage Trading Company у Facebook.
Опитування стартувало 13 серпня. У ньому взяли участь майже 300 користувачів соцмережі.
Більшість учасників зізналися, що надають перевагу напівсолодкому вину (67%), решта — 33% - полюбляють сухе.
Опитування тривало тиждень, тож висловити свою думку щодо улюбленого винного напою могли усі охочі.
У підсумку голосування, за допомогою системи random.org, серед учасників опитування “Коктебель” визначив щасливчика, що отримає подарунок від бренду. Ним стала користувачка соцмережі Тетяна Лісь.