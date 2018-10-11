Великобритания: за последние 300 лет объем винного бокала увеличился в 7 раз

Отмечается, что резкий рывок в росте объема бокалов — на 150 мл — произошел в течении последних 17 лет.

"Моду на винные бокалы диктуют владельцы питейных заведений и сомелье, которые советуют наливать красное вино в большие бокалы, чтобы оно дышало", - говорится в сообщении.

Параллельно с увеличением объема бокалов, выросло и потребление алкоголя в Великобритании. Но ученые не уверены, что эти процессы связаны напрямую.

Отметим, что потребление вина растет и среди украинцев. При этом, отечественные потребители все охотнее отдают предпочтение украинской винной продукции. Об этом, в частности, свидетельствуют данные Госстата.

Уточним, что согласно данным опроса "Коктебель", наши соотечественники больше любят полусладкое вино, чем сухое. Тогда, как в западных странах вкусы потребителей вина прямо противоположны.