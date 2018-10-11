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Великобритания: за последние 300 лет объем винного бокала увеличился в 7 раз

Великобритания: за последние 300 лет объем винного бокала увеличился в 7 раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В 1700 году в английских тавернах вино наливали в рюмки объемом 66 мл. С тех пор средний объем бокала вырос до 449 мл – почти в 7 раз. К таким выводам пришли ученые из Кембриджа, передает УНН.

Отмечается, что резкий рывок в росте объема бокалов — на 150 мл — произошел в течении последних 17 лет.

"Моду на винные бокалы диктуют владельцы питейных заведений и сомелье, которые советуют наливать красное вино в большие бокалы, чтобы оно дышало", - говорится в сообщении.

Параллельно с увеличением объема бокалов, выросло и потребление алкоголя в Великобритании. Но ученые не уверены, что эти процессы связаны напрямую.

Отметим, что потребление вина растет и среди украинцев. При этом, отечественные потребители все охотнее отдают предпочтение украинской винной продукции. Об этом, в частности, свидетельствуют данные Госстата. 

Уточним, что согласно данным опроса "Коктебель", наши соотечественники больше любят полусладкое вино, чем сухое. Тогда, как в западных странах вкусы потребителей вина прямо противоположны. 

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