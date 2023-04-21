Британія ввела санкції проти п'яти росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії наклало санкції на п’ятьох росіян, причетних до отруєння та арешту російського опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи, через кілька днів після суду над ним в росії. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт уряду Сполученого Королівства.
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"Поводження з боку росії та засудження Володимира Кара-Мурзи вкотре демонструє її повну зневагу до основних прав людини. Сьогодні проти п'ятьох осіб, пов'язаних з його справою, були застосовані санкції, що надсилає чітке повідомлення про те, що Велика Британія не потерпить такого поводження з одним зі своїх громадян. Велика Британія продовжуватиме підтримувати Кара-Мурзу та його родину. Я закликаю росію негайно і беззастережно звільнити його", - заявив голова МЗС країни Джеймс Клеверлі.
Деталі
Зазначається, що під санкції потрапила суддя Олена Ленська, яка погодила арешт Володимира Кара-Мурзи, а також проти Дениса Колесникова та Андрія Задачіна - слідчих, які брали участь в арешті журналіста. Також Британія застосувала обмеження проти співробітників фсб рф Олександра Самофала і Костянтина Кудрявцева. Вони, повідомляє уряд країни, були членами оперативної групи, яка стежила за Кара-Мурзою під час кількох поїздок до його отруєння у 2015 і у 2017 роках.
"Обидва були покарані за свою участь у кричущому порушенні росією права Кара-Мурзи не піддаватися тортурам чи жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що в результаті цих санкцій усім зазначеним особам буде заборонено поїздки на територію Сполученого Королівства, їх активи заморозять.
Окрім цього, у понеділок МЗС Британії викликало російського посла та засудило вирок проти політика, додавши, що Британія вважає, що він "суперечить міжнародним зобов’язанням росії щодо прав людини, включаючи право на справедливий суд". Раніше Лондон запровадив обмеження проти Сергія Подопригорова, судді, який головував у справі Кара-Мурзи, і Дмитра Комнова, начальника СІЗО, де утримується журналіст.
Доповнення
У понеділок, 17 квітня, опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями у критиці війни в Україні.
Нагадаємо
Депутати Європейського парламенту 508 голосами проголосували за проєкт резолюції з вимогою негайного звільнення російських політв'язнів Володимира Кара-Мурзи і Олексія Навального та закликали Раду ООН з прав людини розслідувати випадки жорстокого взяття під варту, тортур та вбивств політичних опонентів у рф.