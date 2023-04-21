Британия ввела санкции против пяти россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

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"Поведение со стороны россии и осуждение Владимира Кара-Мурзы в очередной раз демонстрирует ее полное пренебрежение к основным правам человека. Сегодня против пяти лиц, связанных с его делом, были применены санкции, что посылает четкое сообщение о том, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан. Великобритания будет продолжать поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Я призываю россию немедленно и безоговорочно освободить его", - заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли.

Детали

Отмечается, что под санкции попала судья Елена Ленская, которая согласовала арест Владимира Кара-Мурзы, а также против Дениса Колесникова и Андрея Задачина - следователей, участвовавших в аресте журналиста. Также Британия применила ограничения против сотрудников фсб рф Александра Самофала и Константина Кудрявцева. Они, сообщает правительство страны, были членами оперативной группы, которая следила за Кара-Мурзой во время нескольких поездок до его отравления в 2015 и в 2017 годах.

"Оба были наказаны за свое участие в вопиющем нарушении россией права Кара-Мурзы не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате этих санкций всем указанным лицам будут запрещены поездки на территорию Соединенного Королевства, их активы заморозят.

Кроме этого, в понедельник МИД Британии вызвал российского посла и осудил приговор против политика, добавив, что Британия считает, что он "противоречит международным обязательствам россии по правам человека, включая право на справедливый суд". Ранее Лондон ввел ограничения против Сергея Подопригорова, судьи, который председательствовал по делу Кара-Мурзы, и Дмитрия Комнова, начальника СИЗО, где содержится журналист.

Дополнение

В понедельник, 17 апреля, оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.

Напомним

Депутаты Европейского парламента 508 голосами проголосовали за проект резолюции с требованием немедленного освобождения российских политзаключенных Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального и призвали Совет ООН по правам человека расследовать случаи жестокого заключения под стражу, пыток и убийств политических оппонентов в рф.