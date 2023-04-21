Британия ввела санкции против пяти россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

ukru
13 марта, 19:26 • 84324 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 120541 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114047 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113494 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105384 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100683 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112169 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132229 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176353 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 207242 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 45545 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 30438 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 57495 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 44975 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 90209 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176347 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207236 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148337 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154768 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 79597 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105911 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122682 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158189 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164911 просмотра
Актуальное
Британия ввела санкции против пяти россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

Британия ввела санкции против пяти россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

Киев • УНН

 • 408002 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Великобритании наложило санкции на пять россиян, причастных к отравлению и аресту российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, через несколько дней после суда над ним в россии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт правительства Соединенного Королевства.

Цитата

"Поведение со стороны россии и осуждение Владимира Кара-Мурзы в очередной раз демонстрирует ее полное пренебрежение к основным правам человека. Сегодня против пяти лиц, связанных с его делом, были применены санкции, что посылает четкое сообщение о том, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан. Великобритания будет продолжать поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Я призываю россию немедленно и безоговорочно освободить его", - заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли.

Детали

Отмечается, что под санкции попала судья Елена Ленская, которая согласовала арест Владимира Кара-Мурзы, а также против Дениса Колесникова и Андрея Задачина - следователей, участвовавших в аресте журналиста. Также Британия применила ограничения против сотрудников фсб рф Александра Самофала и Константина Кудрявцева. Они, сообщает правительство страны, были членами оперативной группы, которая следила за Кара-Мурзой во время нескольких поездок до его отравления в 2015 и в 2017 годах.

"Оба были наказаны за свое участие в вопиющем нарушении россией права Кара-Мурзы не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате этих санкций всем указанным лицам будут запрещены поездки на территорию Соединенного Королевства, их активы заморозят.

Кроме этого, в понедельник МИД Британии вызвал российского посла и осудил приговор против политика, добавив, что  Британия считает, что он "противоречит международным обязательствам россии по правам человека, включая право на справедливый суд". Ранее Лондон ввел ограничения против Сергея Подопригорова, судьи, который председательствовал по делу Кара-Мурзы, и Дмитрия Комнова, начальника СИЗО, где содержится журналист.

Дополнение

В понедельник, 17 апреля, оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.

Напомним

Депутаты Европейского парламента 508 голосами проголосовали за проект резолюции с требованием немедленного освобождения российских политзаключенных Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального и призвали Совет ООН по правам человека расследовать случаи жестокого заключения под стражу, пыток и убийств политических оппонентов в рф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы