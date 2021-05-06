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Британія врегулювала суперечку з Францією і виводить кораблі з Джерсі

Британія врегулювала суперечку з Францією і виводить кораблі з Джерсі

Київ • УНН

 • 19918 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Велика Британія врегулювала суперечку із Францією щодо змін до правил рибальства і повертає свої військові кораблі з острову Джерсі. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Два кораблі Королівського флоту готуються повернутися додому після закінчення протесту французьких рибалок щодо прав після Brexit в територіальних водах Джерсі. Уряд Великобританії заявив, що “ситуація поки що вирішена”, але вони “залишаються в режимі очікування”, щоб допомогти Джерсі.

Французькі рибалки заявляють, що їх права несправедливо обмежуються ліцензіями, виданими за новою системою Нормандського острова.

Великобританія заявила, що домовилася з урядом Джерсі, що одне з офшорних патрульних суден Королівського флоту повернеться до свого порту у четвер ввечері, а інше — у п’ятницю вранці.

“Ми раді, що французькі рибальські човни покинули околиці Джерсі”, — сказав міністр закордонних зв’язків Джерсі Ян Горст.

Доповнення

Велика Британія направила два патрульні катери Королівських військово-морських сил до британського острова Джерсі, що в протоці Ла-Манш. Так Лондон відреагував на заяви Франції про можливе відімкнення електроенергії на острові через суперечку щодо рибальства в регіоні. У свою чергу Франція відправила два патрульних катери на Джерсі, через посилення суперечки з Великою Британією

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