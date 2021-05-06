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Великобритания урегулировала спор с Францией и выводит корабли из Джерси

Великобритания урегулировала спор с Францией и выводит корабли из Джерси

Киев  •  УНН

 • 19911 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Великобритания урегулировала спор с Францией по изменениям в правила рыболовства и возвращает свои военные корабли с острова Джерси. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Два корабля Королевского флота готовятся вернуться домой после окончания протеста французских рыбаков о правах после Brexit в территориальных водах Джерси. Правительство Великобритании заявило, что “ситуация пока решена”, но они “остаются в режиме ожидания”, чтобы помочь Джерси.

Французские рыбаки заявляют, что их права несправедливо ограничиваются лицензиями, выданными по новой системе Нормандские острова.

Великобритания заявила, что договорилась с правительством Джерси, один из оффшорных патрульных судов Королевского флота вернется в порту в четверг вечером, а остальное — в пятницу утром.

“Мы рады, что французские рыбацкие лодки покинули окрестности Джерси”, — сказал министр иностранных связей Джерси Ян Хорст.

Дополнение

Великобритания направила два патрульных катера Королевских военно-морских сил в британский острова Джерси, в проливе Ла-Манш. Так Лондон отреагировал на заявления Франции о возможном отключении электроэнергии на острове за спора о рыболовства в регионе. В свою очередь Франция отправила два патрульных катера на Джерси, усиления споры с Великобританией

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