Великобритания урегулировала спор с Францией и выводит корабли из Джерси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Великобритания урегулировала спор с Францией по изменениям в правила рыболовства и возвращает свои военные корабли с острова Джерси. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Два корабля Королевского флота готовятся вернуться домой после окончания протеста французских рыбаков о правах после Brexit в территориальных водах Джерси. Правительство Великобритании заявило, что “ситуация пока решена”, но они “остаются в режиме ожидания”, чтобы помочь Джерси.
Французские рыбаки заявляют, что их права несправедливо ограничиваются лицензиями, выданными по новой системе Нормандские острова.
Великобритания заявила, что договорилась с правительством Джерси, один из оффшорных патрульных судов Королевского флота вернется в порту в четверг вечером, а остальное — в пятницу утром.
“Мы рады, что французские рыбацкие лодки покинули окрестности Джерси”, — сказал министр иностранных связей Джерси Ян Хорст.
Дополнение
Великобритания направила два патрульных катера Королевских военно-морских сил в британский острова Джерси, в проливе Ла-Манш. Так Лондон отреагировал на заявления Франции о возможном отключении электроэнергии на острове за спора о рыболовства в регионе. В свою очередь Франция отправила два патрульных катера на Джерси, усиления споры с Великобританией