Франція відправила два патрульних катери на Джерсі, через посилення суперечки з Великою Британією

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Європейська комісія закликала до спокою з приводу спору, в результаті якого в четвер “флотилія протесту” з приблизно двох десятків французьких траулерів попрямувала в головну гавань Джерсі і зажадала зустрічі з владою острова.

Французький уряд був обурений, коли на Джерсі були видані нові дозволи на рибну ловлю, які, на думку Парижа, накладають несправедливі обмеження на доступ французьких траулерів до рибальських угідь Нормандського острова, що є болючим моментом у відносинах з тих пір як Британія вийшла зі складу ЄС.

Французький міністр пригрозив відключити електрику в Джерсі, якщо обмеження на вилов риби не будуть зняті, що спонукало британський уряд висловити свою “непохитну підтримку” Джерсі і відправити два військово-морських кораблі.

“Нас не злякають ці маневри”, — сказав Держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон.

Французький флот заявив, що два патрульних кораблі були розгорнуті за наказом французьких цивільних властей. При цьому там не повідомили подробиць про те, що вони будуть робити в водах біля узбережжя Джерсі.

Представник адміністрації президента Франції сказав, що розміщення французьких катерів “свідчить про нашу стурбованість і розчарування і є закликом, який ми також висловимо, для правильного застосування угод”, коли Велика Британія вийшла з ЄС.

Чиновник повідомив, що розгортання патрульних суден Франції було націлене на підтримку порядку і запобігання зіткнень між траулерами.

Представники уряду Джерсі, які говорять, що нові обмеження на вилов риби відповідають торговим домовленостями після Brexit, заявили, що зустрінуться з представниками протестуючих в четвер, щоб вислухати їхні побоювання.

Доповнення

Велика Британія направила два патрульні катери Королівських військово-морських сил до британського острова Джерсі, що в протоці Ла-Манш. Так Лондон відреагував на заяви Франції про можливе відімкнення електроенергії на острові через суперечку щодо рибальства в регіоні.

Що було раніше

Торговельна угода між ЄС і Великою Британією, укладена після Brexit, змінила правила риболовлі: тепер для вилову риби в британських водах кораблі мають довести, що вони цим займалися раніше.

3 травня Париж заявив, що Лондон порушив свою частину угоди, заявивши про “нові технічні правила”, які британська сторона висунула 30 квітня під час затвердження дозволів на риболовлю для французьких суден.

4 травня міністр моря Франції Аннік Жирарден заявила, що як крок у відповідь Париж розглядає можливість блокування електропостачання на Джерсі.

Як зазначає The Guardian, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон поспілкувався з очільником Джерсі щодо можливої блокади острова.

За результатами розмови Джонсон висловив “незламну підтримку” Джерсі й назвав погрози щодо його енергетичної блокади “неприйнятними й непропорційними”.