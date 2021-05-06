Британія відправила військові судна для контролю ситуації на острові Джерсі

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Таке рішення прийняте через занепокоєння блокадою, запланованою французькими катерами через права на риболовлю після Brexit. Франція погрожувала відключити електроенергію на острові, який минулого тижня розпочав видачу ліцензій французьким суднам за новою системою.

Рибалки, які заявляють, що їхні права несправедливо обмежені, мають протестувати в порту Джерсі Сент-Гелієр.

Тому туди відправили два кораблі ВМС для “моніторингу ситуації”. HMS “Северн”, який раніше використовувався для затінення військових кораблів російського флоту біля англійського узбережжя, прибув поблизу Джерсі рано вранці в четвер.

Міністерство оборони заявило, що HMS Tamar згодом відпливе. Кораблі регулярно використовуються для захисту риболовлі — моряки можуть сідати на інші човни для проведення виїзних перевірок.

Що означає торгівельна угода про Brexit для риболовлі?

У середу ввечері прем’єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв свою “непохитну підтримку” для Джерсі, найбільшого острова Нормандського регіону і додав, що “будь-яка блокада” французькими катерами буде “абсолютно невиправданою”.

Сенатор Горст заявив, що французькі загрози були “непропорційними”, але він очікував “мирної демонстрації” рибалки вранці в четвер. За його словами, Джерсі сприйняв “погрозу блокувати нашу гавань дуже серйозно”, але наполягав, що “резолюція повинна бути шляхом дипломатії”.

Інформаційне агентство AFP повідомило, що французькі риболовецькі судна відпливуть у четвер в рамках протесту проти нових правил, цитуючи керівника рибного господарства для регіону Нормандії Димитрія Рогоффа.

Нові правила риболовлі, запроваджені урядом Джерсі відповідно до Угоди про торгівлю та співробітництво між Великобританією та ЄС (TCA), вимагають від французьких човнів показати, що вони вже мали історію риболовлі у водах Джерсі. Але французька влада заявила, що “нові технічні заходи” для риболовлі біля Нормандських островів не були повідомлені ЄС, що робить їх “недійсними”.