Британія відправила військові судна для контролю ситуації на острові Джерсі

ukru
Ексклюзив
10:51 • 32089 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 53568 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 120564 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162490 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 238656 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181515 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175210 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188286 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155083 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160244 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 102611 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 100907 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 114640 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 78198 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 104040 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 238656 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192466 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 287980 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283257 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 409970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85046 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91265 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87065 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 108913 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118290 перегляди
Актуальне
Британія відправила військові судна для контролю ситуації на острові Джерсі

Британія відправила військові судна для контролю ситуації на острові Джерсі

Київ • УНН

 • 21297 перегляди

КИЇВ. 6 травня. Велика Британія відправила два патрульні судна Королівського флоту для захисту острова Джерсі від блокади французькими рибальськими судами. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Таке рішення прийняте через занепокоєння блокадою, запланованою французькими катерами через права на риболовлю після Brexit. Франція погрожувала відключити електроенергію на острові, який минулого тижня розпочав видачу ліцензій французьким суднам за новою системою.

Рибалки, які заявляють, що їхні права несправедливо обмежені, мають протестувати в порту Джерсі Сент-Гелієр.

Тому туди відправили два кораблі ВМС для “моніторингу ситуації”. HMS “Северн”, який раніше використовувався для затінення військових кораблів російського флоту біля англійського узбережжя, прибув поблизу Джерсі рано вранці в четвер.

Міністерство оборони заявило, що HMS Tamar згодом відпливе. Кораблі регулярно використовуються для захисту риболовлі — моряки можуть сідати на інші човни для проведення виїзних перевірок.

Що означає торгівельна угода про Brexit для риболовлі?

У середу ввечері прем’єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв свою “непохитну підтримку” для Джерсі, найбільшого острова Нормандського регіону і додав, що “будь-яка блокада” французькими катерами буде “абсолютно невиправданою”.

Сенатор Горст заявив, що французькі загрози були “непропорційними”, але він очікував “мирної демонстрації” рибалки вранці в четвер. За його словами, Джерсі сприйняв “погрозу блокувати нашу гавань дуже серйозно”, але наполягав, що “резолюція повинна бути шляхом дипломатії”.

Інформаційне агентство AFP повідомило, що французькі риболовецькі судна відпливуть у четвер в рамках протесту проти нових правил, цитуючи керівника рибного господарства для регіону Нормандії Димитрія Рогоффа.

Нові правила риболовлі, запроваджені урядом Джерсі відповідно до Угоди про торгівлю та співробітництво між Великобританією та ЄС (TCA), вимагають від французьких човнів показати, що вони вже мали історію риболовлі у водах Джерсі. Але французька влада заявила, що “нові технічні заходи” для риболовлі біля Нормандських островів не були повідомлені ЄС, що робить їх “недійсними”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами