Великобритания отправила военные суда для контроля ситуации на острове Джерси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. Великобритания отправила два патрульных судна Королевского флота для защиты острова Джерси от блокады французскими рыболовными судами. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Такое решение принято из-за беспокойства блокадой, запланированной французскими катерами через права на рыбалку после Brexit. Франция угрожала отключить электроэнергию на острове, на прошлой неделе начал выдачу лицензий французским судам по новой системе.
Рыбаки, которые заявляют, что их права несправедливо ограничены, имеют протестировать в порту Джерси Сент-Хелиер.
Поэтому туда отправили два корабля ВМС для “мониторинга ситуации”. HMS “Северн”, который ранее использовался для затенения военных кораблей российского флота у английского побережья, прибыл вблизи Джерси рано утром в четверг.
Министерство обороны заявило, что HMS Tamar впоследствии уплывет. Корабли регулярно используются для защиты рыбалки — моряки могут садиться на другие лодки для проведения выездных проверок.
Что значит торговое соглашение о Brexit для рыбалки?
В среду вечером премьер-министр Борис Джонсон пообещал своей “непоколебимой поддержку” Джерси, крупнейшего острова Нормандского региона и добавил, что “любая блокада” французскими катерами будет “абсолютно неоправданной”.
Сенатор Хорст заявил, что французские угрозы были “непропорциональными”, но он ожидал “мирной демонстрации” рыбаки утром в четверг. По его словам, Джерси принял “угрозу блокировать нашу гавань очень серьезно”, но настаивал, что “резолюция должна быть путем дипломатии”.
Информационное агентство AFP сообщило, что французские рыболовецкие суда отплывут в четверг в рамках протеста против новых правил, цитируя руководителя рыбного хозяйства для региона Нормандии Димитрия Рогоффа.
Новые правила рыбалки, введенные правительством Джерси в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС (TCA), требуют от французских лодок показать, что они уже имели историю рыбалки в водах Джерси. Но французские власти заявили, что “новые технические меры” для рыбалки у Нормандских островов не были уведомлены ЕС, что делает их “недействительными”.