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Франция отправила два патрульных катера на Джерси, из-за усиления спора с Великобританией

Франция отправила два патрульных катера на Джерси, из-за усиления спора с Великобританией

Киев  •  УНН

 • 20845 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В четверг Франция направила два морских патрульных катера в воды у острова Джерси в Британском проливе. Великобритания развернула там два своих военно-морских корабли в возрастающем споре по поводу прав на рыбалку после Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Европейская комиссия призвала к спокойствию по поводу спора, в результате которого в четверг “флотилия протеста” с примерно двух десятков французских траулеров направилась в главную гавань Джерси и потребовала встречи с властями острова.

Французское правительство было возмущено, когда на Джерси были выданы новые разрешения на рыбную ловлю, которые, по мнению Парижа, накладывают несправедливые ограничения на доступ французских траулеров к рыболовным угодиям Нормандского острова, что является болезненным моментом в отношениях с тех пор как Британия вышла из состава ЕС.

Французский министр пригрозил отключить электричество в Джерси, если ограничения на вылов рыбы не будут сняты, что побудило британское правительство выразить свою “непоколебимую поддержку” Джерси и отправить два военно-морских корабля.

“Нас не испугают эти маневры”, — сказал Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Французский флот заявил, что два патрульных корабля были отправлены по приказу французских гражданских властей. При этом там не уведомили о том, что они будут делать в водах у побережья Джерси.

Представитель администрации президента Франции сказал, что размещение французских катеров “свидетельствует о нашей обеспокоенности и разочаровании и является призывом, который мы также выразим, для правильного применения соглашений”, когда Великобритания вышла из ЕС.

Чиновник сообщил, что развертывание патрульных судов Франции было нацелено на поддержание порядка и предотвращения столкновений между траулерами.

Представители правительства Джерси, которые говорят, что новые ограничения на вылов рыбы соответствуют торговым договоренностям после Brexit, заявили, что встретятся с представителями протестующих в четверг, чтобы выслушать их опасения.

Дополнение

Великобритания направила два патрульных катера Королевских военно-морских сил к британскому острову Джерси, в проливе Ла-Манш. Так Лондон отреагировал на заявления Франции о возможном отключении электроэнергии на острове из-за спора о рыболовстве в регионе.

Что было раньше

Торговое соглашение между ЕС и Великобританией, заключенное после Brexit, изменило правила рыбалки: теперь для вылова рыбы в британских водах корабли должны доказать, что они этим занимались раньше.

3 мая Париж заявил, что Лондон нарушил свою часть соглашения, заявив о “новых технических правилах”, которые британская сторона выдвинула 30 апреля при утверждении разрешений на рыбалку для французских судов.

4 мая министр моря Франции Анник Жирарден заявила, что в качестве ответного шага Париж рассматривает возможность блокировки электроснабжения на Джерси.

Как отмечает The Guardian, британский премьер-министр Борис Джонсон пообщался с главой Джерси о возможной блокаде острова.

По результатам разговора Джонсон выразил “несокрушимую поддержку” Джерси и назвал угрозы для его энергетической блокады “неприемлемыми и непропорциональными”.

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