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Британія дуже близька до узгодження з ЄС угоди про період реалізації Brexit - міністр

Британія дуже близька до узгодження з ЄС угоди про період реалізації Brexit - міністр

Київ • УНН

 • 7636 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Британія дуже близька до узгодження деталей з Європейським Союзом щодо періоду реалізації виходу країни з блоку. Про це заявив у понеділок молодший міністр з питань Brexit Робін Уокер, передає УНН з посиланням на Reuters.

Британія заявила, що буде дотримуватись положень ЄС протягом обмеженого періоду часу після того, як залише Європейський Союз у березні 2019 року, і сподівається, що деталі цього перехідного періоду або реалізації будуть завершені на саміті ЄС 22-24 березня.

“Ми визнаємо, наскільки важливо якнайшвидше забезпечити угоду щодо періоду реалізації. Я хочу підкреслити, що ми зараз дуже близькі до угоди”, - сказав Уокер під час виступу в Інституті директорів у Лондоні.

Британська сторона стверджує, що період реалізації дасть підприємствам напрям для наступного року діяльності, оскільки решта майбутніх відносин Британії з ЄС ще не узгоджені.

Прес-секретар прем’єр-міністра Терези Мей заявив раніше, що Великобританія все ще впевнена, що може досягти угоди з ЄС на перехідний період після Brexit на саміті ЄС цього місяця.

Великобританія заявила, що очікує, що перехідний період триватиме близько двох років після дати виходу з блоку, хоча Європейський Союз заявив, що період повинен закінчитися раніше, 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв УНН, група хакерів, яка нещодавно атакувала урядові сайти Німеччини, викрала документи, що стосувалися України та Brexit.

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