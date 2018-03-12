Британия очень близка к согласованию с ЕС соглашения о периоде реализации Brexit - министр

КИЕВ. 12 марта. УНН. Великобритания очень близка к согласованию деталей с Европейским Союзом относительно периода реализации выхода страны из блока. Об этом заявил в понедельник младший министр по вопросам Brexit Робин Уокер, передает УНН со ссылкой на Reuters.