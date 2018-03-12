Британия очень близка к согласованию с ЕС соглашения о периоде реализации Brexit - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Великобритания очень близка к согласованию деталей с Европейским Союзом относительно периода реализации выхода страны из блока. Об этом заявил в понедельник младший министр по вопросам Brexit Робин Уокер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Великобритания заявила, что будет придерживаться положений ЕС в течение ограниченного периода времени после того, как покинет Европейский Союз в марте 2019 года, и надеется, что детали этого переходного периода или реализации будут завершены на саммите ЕС 22-24 марта.
"Мы признаем, насколько важно как можно быстрее обеспечить соглашение относительно периода реализации. Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас очень близки к соглашению", - сказал Уокер во время выступления в Институте директоров в Лондоне.
Британская сторона утверждает, что период реализации даст предприятиям направление для следующего года деятельности, поскольку остальные будущие отношения Великобритании с ЕС еще не согласованы.
Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй заявил ранее, что Великобритания все еще уверена, что может достичь соглашения с ЕС на переходный период после Brexit на саммите ЕС в этом месяце.
Великобритания заявила, что ожидает, что переходный период продлится около двух лет после даты выхода из блока, хотя Европейский Союз заявил, что период должен закончиться раньше, 31 декабря 2020 года.
Как сообщал УНН, группа хакеров, которая недавно атаковала правительственные сайты Германии, похитила документы, касающиеся Украины и Brexit.