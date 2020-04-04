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Брест-Литовське шосе перекрито через пожежу

Брест-Литовське шосе перекрито через пожежу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Брест-Литовське шосе перекрите у зв'язку із пожежею. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва, передає УНН.

Зазначається, що поблизу селища Чайки, за попередньою інформацією, горить вантажний транспортний засіб.

“Наразі патрульні перекрили рух в обох напрямках на Брест-Литовському шосе для безпеки громадян та забезпечення роботи ДСНС”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази.

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