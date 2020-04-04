Брест-Литовське шосе перекрито через пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Брест-Литовське шосе перекрите у зв'язку із пожежею. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва, передає УНН.
Зазначається, що поблизу селища Чайки, за попередньою інформацією, горить вантажний транспортний засіб.
“Наразі патрульні перекрили рух в обох напрямках на Брест-Литовському шосе для безпеки громадян та забезпечення роботи ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази.