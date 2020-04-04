Брест-Литовское шоссе перекрыто из-за пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Брест-Литовское шоссе перекрыто в связи с пожаром. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.
Отмечается, что вблизи поселка Чайки, по предварительной информации, горит грузовое транспортное средство.
“Сейчас патрульные перекрыли движение в обоих направлениях на Брест-Литовском шоссе для безопасности граждан и обеспечения работы ГСЧС”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киевской области произошел масштабный пожар на территории овощебазы.