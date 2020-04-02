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На Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази

На Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Броварах Київської області локалізували маштабну пожежу на території овочебази. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"2 квітня о 15:42 у м. Бровари на території овочебази сталося загорання дерев’яних піддонів з подальшим розповсюдженням на одноповерхову складську будівлю (розміром 60×120). О 17:00 пожежу в складській будівлі локалізовано на площі 700 м кв. Жертв та постраждалих немає",- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до гасіння залучено 48 осіб та 10 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, в одній із лікарень у Шевченківському районі столиці сталася пожежа, внаслідок чого з будівлі евакуювали 13 пацієнтів.

Українські Національні Новини

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