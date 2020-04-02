На Київщині сталася маштабна пожежа на території овочебази
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Броварах Київської області локалізували маштабну пожежу на території овочебази. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"2 квітня о 15:42 у м. Бровари на території овочебази сталося загорання дерев’яних піддонів з подальшим розповсюдженням на одноповерхову складську будівлю (розміром 60×120). О 17:00 пожежу в складській будівлі локалізовано на площі 700 м кв. Жертв та постраждалих немає",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що до гасіння залучено 48 осіб та 10 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, в одній із лікарень у Шевченківському районі столиці сталася пожежа, внаслідок чого з будівлі евакуювали 13 пацієнтів.