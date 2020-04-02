В Киевской области произошел масштабный пожар на территории овощебазы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Броварах Киевской области локализован масштабный пожар на территории овощебазы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"2 апреля в 15:42 в г. Бровары на территории овощебазы произошло возгорание деревянных поддонов с последующим распространением на одноэтажное складское здание (размером 60×120). В 17:00 пожар в складском здании локализован на площади 700 кв. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что к тушению привлечены 48 человек и 10 ед. техники ГСЧС.
Напомним, в одной из больниц в Шевченковском районе столицы произошел пожар, в результате чего из здания эвакуировали 13 пациентов.