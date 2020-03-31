У Києві через пожежу в лікарні евакуювали 13 пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В одній із лікарень у Шевченківському районі столиці сталася пожежа, внаслідок чого з будівлі евакуювали 13 пацієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
“В одній із київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, 17, що у Шевченківському районі столиці сталася пожежа”, — сказано у повідомленні.
Додамо, за вказаною адресою розташована Київська міська клінічна лікарня №18.
Зазначається, що загоряння сталося в електрощитовій на 1-у поверсі 4-поверхової лікарні. Відразу ж вогнеборці приступили до евакуації людей та гасіння пожежі.
Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 13 пацієнтів, яких було переведено в сусідній корпус. Майже відразу після ліквідації займання електропостачання в лікарні було відновлено.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Дніпрі загорілася ветеринарна лікарня, внаслідок чого загинуло 100 щурів та мишей, а також було врятовано котів та цуценят.