В Киеве из-за пожара в больнице эвакуировали 13 пациентов

КИЕВ. 31 марта. УНН. В одной из больниц в Шевченковском районе столицы произошел пожар, в результате чего из здания эвакуировали 13 пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.