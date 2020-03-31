В Киеве из-за пожара в больнице эвакуировали 13 пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В одной из больниц в Шевченковском районе столицы произошел пожар, в результате чего из здания эвакуировали 13 пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"В одной из киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы произошел пожар", - говорится в сообщении.
Добавим, по указанному адресу расположена Киевская городская клиническая больница №18.
Отмечается, что возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже 4-этажной больницы. Сразу же пожарные приступили к эвакуации людей и тушению пожара.
Во время тушения пожара пожарные вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания электроснабжение в больнице было восстановлено.
Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Днепре загорелась ветеринарная больница, в результате чего погибли 100 крыс и мышей, а также были спасены кошки и щенки.