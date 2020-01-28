У Дніпрі горіла ветклініка, з вогню виносили котів та цуценят
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Дніпрі у ніч на вівторок загорілася ветеринарна лікарня, внаслідок чого загинуло 100 щурів та мишей, а також було врятовано котів та цуценят. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"28-го січня о 3:59 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в лікарні ветеринарної медицини на вулиці Космічна, Соборного району міста Дніпро", - сказано у повідомленні.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло в підвальному приміщенні двоповерхової будівлі. Вогнем пошкоджено меблі, стелажі з полицями, клітки для тварин та інфрачервоні лампи. Загальна площа пожежі склала 15 кв. метри.
Пожежу локалізовано о 4:43 та ліквідовано об 5:23.
Вогнеборцями було врятовано п’ять котиків та двох цуценяток.
Внаслідок пожежі загинуло близько 100 щурів та мишей.
Загиблих та постраждалих людей немає.
Нагадаємо, при пожежі в зоопарку у французькому місті Ла-Флеш загинули близько 60 тварин.