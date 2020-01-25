Під час пожежі у французькому зоопарку загинули близько 60 тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. При пожежі в зоопарку у французькому місті Ла-Флеш загинули близько 60 тварин. Про це повідомила газета Ouest-France, передає УНН.
За даними видання, у вогні загинуло близько п’ятдесяти кажанів, п’ять рептилій, сова і змія. Пожежа спалахнула близько 7 ранку за місцевим часом (близько 8 за київським часом). Бригаді пожежних вдалося погасити займання і не допустити, щоб полум’я перейшло на розташовані поруч вольєри з жирафами і тапіра.
Жандармерія міста почала розслідування, щоб зрозуміти причини виникнення пожежі. Як повідомили правоохоронці, основна версія на даний момент — проблеми з електрикою в будинку, який було відремонтовано в кінці минулого року.
На початку січня пожежа в зоопарку на заході Німеччини знищила вольєр з мавпами. Загинули понад 30 тварин, в тому числі вісім приматів. Як повідомили в місцевій поліції, причиною займання стали китайські небесні ліхтарики, які запустила 60-річна жінка разом зі своїми дочками. Вони самі зізналися в скоєному, звернувшись до правоохоронних органів.