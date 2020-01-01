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У Німеччині загинули всі мавпи під час пожежі у зоопарку

У Німеччині загинули всі мавпи під час пожежі у зоопарку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У ніч на Новий рік в зоопарку німецького міста Крефельд вщент згорів мавпятник, а усі тварини, що мешкали у ньому, загинули у вогні. Про це повідомила пресслужба зоосаду, інформує УНН з посиланням на DW.

"О 5:50 ранку наші найбільші побоювання виявилися реальністю. У мавпятнику не залишилось тварин, які б вижили", - йдеться у повідомленні.

Водночас у зоопарку зазначили, що вогонь не ушкодив так званий садок горил, в якому мешкала ціла родина цих тварин. Пожежники гасили пожежу фактично всю ніч.

Поки причини пожежі залишаються нез'ясованими, але телеканал WDR повідомив, що причиною пожежі могли стати феєрверки. Поліція розпочала розслідування з цього приводу.

У зоопарку повідомили, що до нього вже почали надходити численні пропозиції допомоги, але керівництво зоосаду поки не в змозі зрозуміти, яка саме допомога зараз може бути потрібна.

На 2000 квадратних метрах мавпятника, зведеного у 1975 році, мешкали орангутанги, шимпанзе, мавпи-ігрунки, кажани та птахи. При цьому орангутангів та шимпанзе ще до 2020 року мали виселити у окреме приміщення.

Нагадаємо, у Черкасах горів зоопарк: частину птахів випустили на волю, аби врятувати.

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