У Німеччині загинули всі мавпи під час пожежі у зоопарку

КИЇВ. 1 січня. УНН. У ніч на Новий рік в зоопарку німецького міста Крефельд вщент згорів мавпятник, а усі тварини, що мешкали у ньому, загинули у вогні. Про це повідомила пресслужба зоосаду, інформує УНН з посиланням на DW.