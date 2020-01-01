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В Германии погибли все обезьяны во время пожара в зоопарке

В Германии погибли все обезьяны во время пожара в зоопарке

Киев  •  УНН

 • 12583 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В ночь на Новый год в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все животные, которые жили в нем, погибли в огне. Об этом сообщила пресс-служба зоосада, информирует УНН со ссылкой на DW.

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.

В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожарные тушили пожар практически всю ночь.

Пока причины пожара остаются невыясненными, но телеканал WDR сообщил, что причиной пожара могли стать фейерверки. Полиция начала расследование по этому поводу.

В зоопарке сообщили, что к нему уже начали поступать многочисленные предложения помощи, но руководство зоосада пока не в состоянии понять, какая именно помощь сейчас может потребоваться.

На 2000 квадратных метрах обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. При этом орангутангов и шимпанзе еще до 2020 года имели выселить в отдельное помещение.

Напомним, в Черкассах горел зоопарк: часть птиц выпустили на свободу, чтобы спасти.

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