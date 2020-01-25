Во время пожара во французском зоопарке погибли около 60 животных

По данным издания, в огне погибли около пятидесяти летучих мышей, пять рептилий, сова и змея. Пожар вспыхнул около 7 утра по местному времени (около 8 по киевскому времени). Бригаде пожарных удалось потушить возгорание и не допустить, чтобы пламя перешло на расположенные рядом вольеры с жирафами и тапирами.

Жандармерия города начала расследование, чтобы понять причины возникновения пожара. Как сообщили правоохранители, основная версия на данный момент — проблемы с электричеством в здании, которое было отремонтировано в конце прошлого года.

В начале января пожар в зоопарке на западе Германии уничтожила вольер с обезьянами. Погибли более 30 животных, в том числе восемь приматов. Как сообщили в местной полиции, причиной возгорания стали китайские небесные фонарики, которые запустила 60-летняя женщина вместе со своими дочерьми. Они сами признались в содеянном, обратившись в правоохранительные органы.