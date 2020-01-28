В Днепре горела ветклиника, из огня выносили котов и щенков

КИЕВ. 28 января. УНН. В Днепре в ночь на вторник загорелась ветеринарная больница, в результате чего погибли 100 крыс и мышей, а также были спасены коты и щенки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.