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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Днепре горела ветклиника, из огня выносили котов и щенков

Киев • УНН

 • 12428 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Днепре в ночь на вторник загорелась ветеринарная больница, в результате чего погибли 100 крыс и мышей, а также были спасены коты и щенки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре горела ветклиника, из огня выносили котов и щенков

"28-го января в 3:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в больнице ветеринарной медицины на улице Космическая, Соборного района города Днепр", - сказано в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в подвальном помещении двухэтажного здания. Огнем повреждена мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

Пожар локализован в 4:43 и ликвидирован в 5:23.

Пожарными было спасено пять котиков и двух щенков.

В результате пожара погибло около 100 крыс и мышей.

Погибших и пострадавших людей нет.

Напомним, при пожаре в зоопарке во французском городе Ла-Флеш погибли около 60 животных.

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