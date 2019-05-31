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Бойовики здійснили вісім обстрілів у зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог вісім разів обстріляв українські позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог шість разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Водяне і Мар’їнка – з мінометів калібру 82 мм; двічі біля міста Красногорівка – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу міста Авдіївка – з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Травневе з артилерійських систем калібру 122 мм; біля населеного пункту Новолуганське з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, у Горлівці під час обстрілу бойовиків поранення отримали жінка та дитина.

Також УНН повідомляв, що минулої доби, 30 травня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

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