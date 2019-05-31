Боевики совершили восемь обстрелов в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил враг восемь раз обстрелял украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз открывал огонь по позициям Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм; дважды возле города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка - из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Майское из артиллерийских систем калибра 122 мм; возле населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
Напомним, в Горловке во время обстрела боевиков ранения получили женщина и ребенок.
Также УНН сообщал, что за прошедшие сутки, 30 мая, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.