Бойовики здійснили обстріл українських позицій задля розваги “високих” гостей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українська розвідка встановила, що один з обстрілів позицій українських військових відбувся задля розваги “поважних” гостей з Москви. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Українська розвідка встановила, що один з ворожих обстрілів, який відбувся позавчора на луганському напрямку, бойовики організували задля розваги своїх „високих“ гостей, а саме комісії Міністерства оборони та з Генерального штабу Збройних сил РФ, які прибули з Москви”, — сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, раніше у Міноборони спростували повідомлення про затримання чергового “українського диверсанта” у Криму.