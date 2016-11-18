Боевики совершили обстрел украинских позиций ради развлечения "высоких" гостей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинская разведка установила, что один из обстрелов позиций украинских военных состоялся ради развлечения "важных" гостей из Москвы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Украинская разведка установила, что один из вражеских обстрелов, который произошел позавчера на луганском направлении, боевики организовали для развлечения своих "высоких" гостей, а именно комиссии Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ, прибывших из Москвы", - сказал А.Лисенко.
Напомним, ранее в Минобороны опровергли сообщения о задержании очередного "украинского диверсанта" в Крыму.