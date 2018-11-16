Бойовики застосували міномети проти підрозділів ООС

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Російсько-терористичні угруповання впродовж доби 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі, втрат немає. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“Протягом доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Луганське, Мар’їнка та Широкине. А біля хутора Вільний противник застосував ще й міномет калібру 120 та 82 мм.

“Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів”, — запевнили у прес-службі штабу ООС.

Нагадаємо, 15 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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