Боевики применили минометы против подразделений ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российско-террористические группировки в течение суток 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, потерь нет. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, по состоянию на 18.00, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино. А у хутора Вильный противник применил еще и миномет калибра 120 и 82 мм.
"Подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств", - заверили в пресс-службе штаба ООС.
Напомним, 15 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.