Бойовики застосували хімічну зброю проти жителів Алеппо – сирійські ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Бойовики обстріли житловий квартал Алеппо, використовуючи снаряди з отруйними речовинами. Про це повідомляє державне сирійське агентство SANA, передає УНН.
“У місті Алеппо терористичні організації, пов’язані з турецьким і саудівським режимами, обстріляли снарядами з отруйними речовинами житловий квартал Аль-Хамданія і район Дахіят Аль-Асад, в результаті чого у 35 осіб виникли напади задухи”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у постраждалих наявні блювота, утруднення дихання, розширення зіниць, оніміння кінцівок і судоми.