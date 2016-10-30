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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24001 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 49358 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69134 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 139360 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 202349 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 191469 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211977 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197034 перегляди

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Бойовики застосували хімічну зброю проти жителів Алеппо – сирійські ЗМІ

Бойовики застосували хімічну зброю проти жителів Алеппо – сирійські ЗМІ

Київ • УНН

 • 7754 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Бойовики обстріли житловий квартал Алеппо, використовуючи снаряди з отруйними речовинами. Про це повідомляє державне сирійське агентство SANA, передає УНН.

“У місті Алеппо терористичні організації, пов’язані з турецьким і саудівським режимами, обстріляли снарядами з отруйними речовинами житловий квартал Аль-Хамданія і район Дахіят Аль-Асад, в результаті чого у 35 осіб виникли напади задухи”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у постраждалих наявні блювота, утруднення дихання, розширення зіниць, оніміння кінцівок і судоми.

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