Боевики применили химическое оружие против жителей Алеппо - сирийские СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо, используя снаряды с отравляющими веществами. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA, передает УНН.
"В городе Алеппо террористические организации, связанные с турецким и саудовским режимами, обстреляли снарядами с отравляющими веществами жилой квартал Аль-Хамдани и район Дахият Аль-Асад, в результате чего у 35 человек возникли приступы удушья", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у пострадавших рвота, затруднение дыхания, расширение зрачков, онемение конечностей и судороги.