Боевики применили химическое оружие против жителей Алеппо - сирийские СМИ

"В городе Алеппо террористические организации, связанные с турецким и саудовским режимами, обстреляли снарядами с отравляющими веществами жилой квартал Аль-Хамдани и район Дахият Аль-Асад, в результате чего у 35 человек возникли приступы удушья", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у пострадавших рвота, затруднение дыхания, расширение зрачков, онемение конечностей и судороги.