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Бойовики за допомогою дрону закинули міну, на якій підірвалися двоє українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Увечері 24 серпня була здійснена ворожа провокація з безпілотним летальним апаратом, ворог використовує дистанційний метод для закидання мін. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Бойовики за допомогою дрону закинули міну, на якій підірвалися двоє українських військових

“25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. Стан їхнього здоров’я задовільний”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій та Луганській областях.

“Окрім вибуху зазначеної міни, військовослужбовцями підрозділів частини та спостерігачами української сторони СЦКК більше порушень в цей день зафіксовано не було. Нагадуємо, що ворожа провокація із використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 була здійснена на цій ділянці фронту близько 23-ї години 24 серпня, про що повідомлялося раніше”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил на Донбасі підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення.

Українські Національні Новини

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