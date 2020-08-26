Бойовики за допомогою дрону закинули міну, на якій підірвалися двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Увечері 24 серпня була здійснена ворожа провокація з безпілотним летальним апаратом, ворог використовує дистанційний метод для закидання мін. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. Стан їхнього здоров’я задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій та Луганській областях.
“Окрім вибуху зазначеної міни, військовослужбовцями підрозділів частини та спостерігачами української сторони СЦКК більше порушень в цей день зафіксовано не було. Нагадуємо, що ворожа провокація із використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 була здійснена на цій ділянці фронту близько 23-ї години 24 серпня, про що повідомлялося раніше”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил на Донбасі підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення.