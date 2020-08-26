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Боевики с помощью дрона забросили мину, на которой подорвались двое украинских военных

Киев • УНН

 • 25566 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Вечером 24 августа была осуществлена вражеская провокация с беспилотным летальным аппаратом, враг использует дистанционный метод для заброса мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Боевики с помощью дрона забросили мину, на которой подорвались двое украинских военных

"25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях.

"Кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день зафиксировано не было. Напоминаем, что враждебная провокация с использованием БПЛА для сброса ВОГ-17 была осуществлена на этом участке фронта около 23 часов 24 августа, о чем сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения.

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