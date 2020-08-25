ООС: на Донбасі на вибухівці підірвалися двоє військових

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Раніше повідомлялося, що у зоні операції Об'єднаних сил загинув військовий, попередньо, внаслідок необережного поводження зі зброєю.